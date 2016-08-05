В полиции рассказали подробности смертельного ДТП на столичном Печерске: пьяный водитель ехал с выключенными фарами

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Киеве.

«Около 01:40 по улице Набережное шоссе грузовой автомобиль сбил пешехода, который погиб на месте. Тело 57-летнего мужчин отправили на судебно-медицинскую экспертизу», - информируют в полиции.

Читайте такжеВ Харькове BMW разорвала пешехода на части: на месте ДТП провели следственный эксперимент (видео)

Со слов очевидцев установлено, что по указанному адресу работала рабочая группа коммунального предприятия «Киевгорсвет», которая проводила профилактически-ремонтные работы. Работники прибыли туда на автомобиле «Газель» с прицепом, который был оборудован световыми средствами информирования. Кроме того, были соблюдены все меры техники безопасности, в частности, установлены специальные знаки. Водитель грузовика ехал без включенных фар, а затем протаранил прицеп «Газели» и сбил рабочего.

Подозреваемый, который совершил наезд, установлен. Это уроженец Черкасской области. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и доставили в главное управление столичной полиции, где он общается со следователями.

По данным полиции, на момент ДТП у водителя зафиксирован высокий степень алкогольного опьянения – 2,8 промилле. Решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сведения о дорожно-транспортном происшествии зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.