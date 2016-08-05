Количество иностранных туристов в Киеве в первом полугодии увеличилась на 9% - КГГА

Об этом сообщил глава управления туризма Киевской городской государственной администрации Антон Тараненко на своей странице в Facebook, ссылаясь на данные Государственной пограничной службы Украины.

Согласно сообщению Тараненко, большинство туристов, посетивших украинскую столицу, приехали из Израиля – 57,1 тысячи человек.

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Также в Киев приехало много туристов из Турции, США, Великобритании, Беларуси, Германии, Азербайджана, Франции и Грузии.

По данным Тараненко, в 2015 году Украину посетило 465,6 тысячи иностранных туристов, что на 12% больше, чем в 2014 году.

Как сообщил УНИАН, за последние два года количество иностранных туристов в целом по Украине сократилась в 2 раза – почти до 13 миллионов человек в 2015 году, что связано с напряженной политической ситуацией в стране и неуверенностью иностранцев в безопасности пребывания в Украине.