Кличко планирует, что через три года заработает Подольско-Воскресенский мост

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Киев».

«Я обратился в министерство транспортной инфраструктуры Германии, по моему приглашению в Киев приехал госсекретарь министерства Райнер Бомба, с которым мы посетили мост, провели рабочее совещание. Соответствующая рабочая группа уезжает вскоре в Германию, где пройдут переговоры. Нам нужно организовать логистику, найти средства - а это ключевая составляющая - для строительства моста, чтобы через три - три с половиной года он начал работать», - сказал Кличко.

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Мэр также добавил, что Киев мог бы профинансировать строительство Подольско-Воскресенского моста самостоятельно, если бы в столице не изымали 60% НДФЛ в государственный бюджет.

«Мы могли бы построить этот мост за собственные средства, но у нас изымают в государственный бюджет 60% от НДФЛ. Я уверен в том, что налоги киевлян должны оставаться в столице и работать на Киев и его жителей, - подчеркнул Кличко. - Если бы нам оставили хотя бы 50-60%, у нас были бы возможности достроить мост. Но сегодня мы вынуждены искать другие пути. Я уверен, что строительство будет осуществляться за деньги инвесторов», - подчеркнул мэр.