На Киевщине появилась полиция на воде (фото, видео)
18:46, 08 августа 2016Киев
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На Киевщине запустили первую полицейскую лодку, также начала работу группа реагирования патрульной полиции на воде.
Моторная лодка была запущена в присутствии Деконаідзе / kv.npu.gov.ua
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.
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Как отмечается, моторная лодка была запущена в присутствии председателя Национальной полиции Украины Хатии Деканоидзе.
В круглосуточном режиме полицейские будут осуществлять превенцію на водных просторах Киевской области / kv.npu.gov.ua
По словам врио руководителя Главного управления Национальной полиции Киевщины Дмитрия Ценова теперь на территории Киевского водохранилища и прилегающих реках столичного региона будет действовать мобильный патрульный наряд на воде.
В круглосуточном режиме полицейские будут осуществлять превенцию на водных просторах Киевской области.
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