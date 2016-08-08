На Киевщине появилась полиция на воде (фото, видео)

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

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Как отмечается, моторная лодка была запущена в присутствии председателя Национальной полиции Украины Хатии Деканоидзе.

По словам врио руководителя Главного управления Национальной полиции Киевщины Дмитрия Ценова теперь на территории Киевского водохранилища и прилегающих реках столичного региона будет действовать мобильный патрульный наряд на воде.

В круглосуточном режиме полицейские будут осуществлять превенцию на водных просторах Киевской области.