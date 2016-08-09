Улица Сагайдачного в Киеве в выходные дни станет пешеходной - распоряжение КГГА

О подписании соответствующего распоряжения сообщает Киевская городская госадминистрация.

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В указанное время также будет введено двустороннее движение и ограничена остановка транспортных средств на ул. Борисоглебской, в пределах от ул. Братской к ул. Петра Сагайдачного. Соответственно будут внесены изменения в работу маршрутов городского пассажирского транспорта, которые пролегают по указанным улицам.

Такое решение в мэрии аргументируют созданием надлежащих условий отдыха жителей и гостей города, а также для уменьшения выбросов отработавших газов транспортных средств в воздушный бассейн центральной части Киева.

Об организации работы общественного транспорта будет проинформировано дополнительно, пообещали в КГГА.