Улица Сагайдачного в Киеве в выходные дни станет пешеходной - распоряжение КГГА
В выходные, праздничные и нерабочие дни религиозных праздников с 12:00 до 22:00 будет ограничено движение автомобильного транспорта на ул. Петра Сагайдачного, в пределах от Контрактовой площади до ул. Андреевской.
О подписании соответствующего распоряжения сообщает Киевская городская госадминистрация.
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В указанное время также будет введено двустороннее движение и ограничена остановка транспортных средств на ул. Борисоглебской, в пределах от ул. Братской к ул. Петра Сагайдачного. Соответственно будут внесены изменения в работу маршрутов городского пассажирского транспорта, которые пролегают по указанным улицам.
Такое решение в мэрии аргументируют созданием надлежащих условий отдыха жителей и гостей города, а также для уменьшения выбросов отработавших газов транспортных средств в воздушный бассейн центральной части Киева.
Об организации работы общественного транспорта будет проинформировано дополнительно, пообещали в КГГА.