С сегодняшнего дня киевляне могут посылать ищущих Московский проспект на проспект Бандеры

Об этом сообщает "112 Украина".

Также официально переименованы улица Баумана в улицу Януша Корчака (Шевченковский р-н), улица Кутузова - в улицу Генерала Алмазова (Печерский р-н), улица Суворова - в улицу Михаила Омеляновича-Павленко (Печерский р-н), переулок Кутузова - в переулок Евгения Гуцало (Печерский р-н).

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Напомним, мэр Киева Виталий Кличко подписал решение Киевского городского совета о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры 3 августа. 7 июля Киевский городской совет проголосовал за переименование Московского проспекта в проспект Степана Бандеры, одного из лидеров украинских националистов в ХХ веке.