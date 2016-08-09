В Киеве до конца лета частично ограничат движение по Южному мосту
13:45, 09 августа 2016Киев
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В Киеве с 21:00 9 августа до 6:00 1 сентября будет частично ограничено движение автотранспорта на Южном мосту.
Движение по Южному мосту ограничат / cultkiev.com
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
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«С 21:00 9 августа до 6:00 1 сентября из-за капитальных ремонтных работ ортотропной плиты с заменой покрытия проезжей части будет ограничено движение автотранспорта на третьей и частично второй полосах движения на Южном мосту в направлении от Столичного шоссе до ул. Николая Бажана», - говорится в сообщении.
Корпорация «Киевавтодор» просит водителей по возможности выбирать другие маршруты движения.
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