Суд арестовал нацгвардейца, уличенного в сбыте наркотиков в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Военной прокуратурой Киевского гарнизона Центрального региона Украины военнослужащему уже сообщено о подозрении по ч.1 ст.307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

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Проверяется причастность других военных и гражданских лиц к совершению указанного преступления. Следствие продолжается.

В прокуратуре напомнили, что нацгвардейца одной из военных частей в Киевской области задержали во время сбыта наркотических веществ на проспекте Победы в Киеве.