В Киеве на Героев Днепра началось строительство нового ТРЦ (фоторепортаж)

Трехуровневый торговый центр площадью 10 000 квадратных метров планируют построить над кольцом, а внутри оставят свободный проход для пассажиров - с зонами отдыха, фастфудами и небольшим фонтаном в центре.

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Городу предложен также проект благоустройства расположенного рядом открытой площадки в форме треугольника между одним из выходов из метро и пешеходным переходом на пересечении улицы Героев Днепра и Оболонского проспекта.

Там планируют разбить газоны и установить современные скульптурные композиции.