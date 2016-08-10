В Киеве на Героев Днепра началось строительство нового ТРЦ (фоторепортаж)
15:02, 10 августа 2016Киев
777
В Киеве возле станции метро "Героев Днепра" началось строительство торгового центра.
Над кольцом строят трехуровневый ТРЦ / Фото УНИАН
Трехуровневый торговый центр площадью 10 000 квадратных метров планируют построить над кольцом, а внутри оставят свободный проход для пассажиров - с зонами отдыха, фастфудами и небольшим фонтаном в центре.
Читайте такжеВ Киеве возле метро Героев Днепра на месте снесенных киосков строят торговый центр (фото)
Городу предложен также проект благоустройства расположенного рядом открытой площадки в форме треугольника между одним из выходов из метро и пешеходным переходом на пересечении улицы Героев Днепра и Оболонского проспекта.
Там планируют разбить газоны и установить современные скульптурные композиции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter