"Сезон тазиков": в Киеве без горячей воды остаются 3,6 тысяч домов (инфографика)
15:57, 10 августа 2016Киев
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В Киеве в результате повреждений, плановых ремонтов и гидравлических испытаний теплосетей временно без горячего водоснабжения остаются 3 тыс. 607 потребителей.
За прошедшие сутки Киевэнерго устранило 28 повреждений / Фото УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба "Киевэнерго".
За прошедшие сутки "Киевэнерго" устранило 28 повреждений, что позволило восстановить горячее водоснабжение 214 потребителям.
"Оперативное устранение повреждений и восстановление горячего водоснабжения осложняется нехваткой материалов и топлива вследствие блокирования счетов компании из-за штрафных санкций за уже уплаченные газовые долги", - говорится в сообщении.
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В "Киевэнерго" заверили, что делают все возможное, чтобы ускорить ликвидацию последствий аварий теплосетей и восстановить горячее водоснабжение, а также наверстать процесс подготовки города к отопительному сезону.
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