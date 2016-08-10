"Сезон тазиков": в Киеве без горячей воды остаются 3,6 тысяч домов (инфографика)

Об этом сообщает пресс-служба "Киевэнерго".

За прошедшие сутки "Киевэнерго" устранило 28 повреждений, что позволило восстановить горячее водоснабжение 214 потребителям.

"Оперативное устранение повреждений и восстановление горячего водоснабжения осложняется нехваткой материалов и топлива вследствие блокирования счетов компании из-за штрафных санкций за уже уплаченные газовые долги", - говорится в сообщении.

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В "Киевэнерго" заверили, что делают все возможное, чтобы ускорить ликвидацию последствий аварий теплосетей и восстановить горячее водоснабжение, а также наверстать процесс подготовки города к отопительному сезону.