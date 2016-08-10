В метро Киева открылась выставка в честь украинских олимпийцев (фоторепортаж)

На выставке представлены 100 больших постеров фото известного спортивного фоторепортера Михаила Черничкина - самые яркие и эмоциональные моменты спортивных побед украинских спортсменов.

Как отмечают авторы проекта, выставка призвана поддержать олимпийскую команду Украины на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро и поощрить киевлян и гостей столицы к занятию спортом и здоровому образу жизни.

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В открытии приняли участие представители Министерства молодежи и спорта Украины, Киевской городской государственной администрации, украинские спортсмены и общественные деятели.

Организаторами выступили "Киевский метрополитен" совместно с благотворительным фондом "Спорт ради Мира".

Как сообщал УНИАН, в Рио-де-Жанейро (Бразилия) завершился четвертый соревновательный день Олимпийских игр, по итогам которого сборная Украины находится на 31-м месте в медальном зачете.