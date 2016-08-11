Рынок наружной рекламы в Киеве ожидают серьезные изменения - эксперт

Об этом в своем блоге написал политолог Евгений Магда.

По его информации профильный департамент КГГА полон решимости предложить Киевраде новую Концепцию развития внешней рекламы, которая существенно изменит правила игры. По мнению экспертов отрасли, задуманные городскими властями изменения могут стать критическими для рынка и некоторые операторы будут вынуждены свернуть деятельность в столице.

«Фактически, столкнулись два взгляда на реформу столичной рекламы - эволюционный, который в течение нескольких лет предлагает Ассоциация наружной рекламы и радикальный, который педалирует команда Кличко. Столичные руководители говорят о необходимости очистки Киева от рекламы. В бизнес среде не исключают версию о банальном переделе рынка - после зачистки, разрешения на установку рекламных конструкций могут быть предоставлены операторам, приближенным к столичной власти», - подчеркнул Магда.

Профильный заместитель председателя КГГА Алексей Резников в качестве иллюстрации своей позиции перепостил в facebook публикацию британской газеты The Guardian о том, что города Гренобль, Нью-Йорк и Сан Паулу вообще отказались от внешней рекламы.

Впрочем, полная зачистка Киева от рекламы, по мнению Евгения Магды, маловероятна ввиду 250 млн. гривен, которые получает столичный бюджет от наружной рекламы ежегодно. К примеру, в Сан-Паулу отказ от хаотичной внешней рекламы было не конечной целью, а лишь промежуточной остановкой. После зачистки города был проведен прозрачный тендер среди мировых лидеров рекламы.

«Следуя революционному принципу «До основанья, а затем», окружение Кличко очевидно будет вынуждено (а, возможно, втайне уже сейчас на это рассчитывает) заполнить искусственно образовавшийся вакуум новыми операторами. Вот только кто и как получит освобожденые локации? Будут ли это, по примеру Сан-Паулу, прозрачные конкурсы или традиционный «междусобойчик» между наспех зарегистрированными фирмами депутатов действующего Киевсовета - вопрос остается открытым. Поэтому, если КГГА удастся продавить свое видение реформы наружной рекламы, то киевлянам останется надеяться (как это ни смешно выглядит) на латиноамериканский сценарий », - подчеркивает эксперт.