На подготовку к новому учебному году Киев выделил рекордную сумму – КГГА

Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко во время проверки состояния подготовки учебных заведений Голосеевского района.

В целом за последние два года финансирование подготовки учебных заведений увеличилось более, чем в пять раз (в 2014 г. эта сумма составляла 198 млн грн, в 2015 г – около 500 млн грн).

«На эти средства осуществляется строительство новых школ и детских садов, ремонт и реконструкция существующих, утепление и замена окон, закупка необходимого оборудования, школьных парт, компьютерной техники, систем безопасности и прочее», – пояснила она.

В то же время, Анна Старостенко отметила, что задача городских властей сегодня – обеспечить качественную подготовку школ и садиков к новому учебному году и завершить ее вовремя.

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«Деньги у Киева есть, но нам крайне важно, чтобы они были использованы максимально эффективно, все работы проведены качественно и вовремя. Чтобы уже 1 сентября дети зашли в теплые, чистые и отремонтированные школы и детские сады», – добавила она.

Отметим, что в рамках инспекции по подготовке к новому учебному году сегодня было осмотрено несколько заведений Голосеевского района, среди которых – специализированная школа І-ІІІ ступеней с углубленным изучением украинского языка и литературы № 273, лицей «Голосеевский» № 241, дошкольное учебное заведение по адресу: ул. Науки, 63-А и детсад № 596.

Похожие проверки, по словам заместителя председателя КГГА, в течение ближайших недель будут проведены во всех районах города.