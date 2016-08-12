Власти Киева планируют достроить старые школы и детсады

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Александр Спасибко во время инспекции объектов реконструкции и строительства, в ходе которой он вместе с журналистами проверил готовность к вводу в эксплуатацию детсада, центра социального обслуживания и обновленного велотрека.

«Работы по реконструкции и строительству всех этих объектов выполняет КП «Житлоинвестбуд-УКБ», поэтому сейчас это инспекция работы коммунального предприятия в целом», – подчеркнул Александр Спасибко.

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«Продолжается строительство детского сада на улице Вишняковской в Дарницком районе. Город взялся достроить заброшенное 20 лет назад здание. Проектом предусмотрено достройку и приведение планировочных решений в соответствие с современными строительными нормами», – рассказал Александр Спасибко.

Он добавил, что детский сад будет иметь 14 групповых помещений (в том числе 4 ясельные группы), в которых смогут находиться 260 детей, небольшой плавательный бассейн, спортивный и актовый залы, пищевой и медицинский блоки, а также административные помещения и помещения для работы логопеда и психолога. На территории сада будут расположены групповые площадки с теневыми навесами, площадки для занятий физкультурой, юных натуралистов, а также изучение правил дорожного движения, чтобы дети могли приступить к учебе со всеми удобствами.

Инспектируя следующий объект – территориальный центр социального обслуживания пенсионеров и центр ранней реабилитации детей-инвалидов, – заместитель председателя КГГА сообщил, что первые работы по реконструкции бывшего детского сада № 403 на вул. А. Телиги, 37-Г были начаты еще в 2002 году. Затем финансирование было приостановлено и объект долгое время оставался незавершенным. Сейчас КП «Житлоинвестбуд-УКБ» завершает его реконструкцию по скорректированному проекту и согласно нового медицинского задания 2015 года.

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«При корректировке проекта учтены требования беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения к центру и их удобного передвижения по зданию. Каждый день Центр ранней социальной реабилитации детей-инвалидов смогут посещать 66 детишек, а территориальный центр социального обслуживания пенсионеров будет принимать по 20 посетителей в день», – подчеркнул Александр Спасибко.

Инспектируя работы по реставрации киевского велотрека, Александр Спасибко осмотрел покрытие сооружения, административное помещение, что станет школой велоспорта, а также кафе и ресторан.

«Велотрек будет отвечать всем современным требованиям к сооружениям такого класса и превратится в настоящий центр велосипедной культуры столицы. Работы уже на финальной стадии», – добавил он.

«Сегодня мы посетили сразу несколько объектов строительства. Накануне Дня строителя хочу сказать всем слова благодарности за неустанный труд. Желаю строителям вдохновенным трудом и в дальнейшем развивать строительную отрасль нашей столицы, способствовать экономическому росту и процветанию Украины. Всем нам – успехов в нашей нелегкой, но важной и прекрасной профессии, и гордости за хорошо выполненную работу!», – поблагодарил Александр Спасибко.