Власти Киева планируют достроить старые школы и детсады

12:15, 12 августа 2016
Киев
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До конца года городские власти планируют ввести в эксплуатацию несколько объектов социальной инфраструктуры, которые строятся за средства городского бюджета.

Олександр Спасибко / Фото kievcity.gov.ua

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Александр Спасибко во время инспекции объектов реконструкции и строительства, в ходе которой он вместе с журналистами проверил готовность к вводу в эксплуатацию детсада, центра социального обслуживания и обновленного велотрека.

«Работы по реконструкции и строительству всех этих объектов выполняет КП «Житлоинвестбуд-УКБ», поэтому сейчас это инспекция работы коммунального предприятия в целом», – подчеркнул Александр Спасибко.

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«Продолжается строительство детского сада на улице Вишняковской в Дарницком районе. Город взялся достроить заброшенное 20 лет назад здание. Проектом предусмотрено достройку и приведение планировочных решений в соответствие с современными строительными нормами», рассказал Александр Спасибко.

Он добавил, что детский сад будет иметь 14 групповых помещений (в том числе 4 ясельные группы), в которых смогут находиться 260 детей, небольшой плавательный бассейн, спортивный и актовый залы, пищевой и медицинский блоки, а также административные помещения и помещения для работы логопеда и психолога. На территории сада будут расположены групповые площадки с теневыми навесами, площадки для занятий физкультурой, юных натуралистов, а также изучение правил дорожного движения, чтобы дети могли приступить к учебе со всеми удобствами.

Инспектируя следующий объект территориальный центр социального обслуживания пенсионеров и центр ранней реабилитации детей-инвалидов, – заместитель председателя КГГА сообщил, что первые работы по реконструкции бывшего детского сада № 403 на вул. А. Телиги, 37-Г были начаты еще в 2002 году. Затем финансирование было приостановлено и объект долгое время оставался незавершенным. Сейчас КП «Житлоинвестбуд-УКБ» завершает его реконструкцию по скорректированному проекту и согласно нового медицинского задания 2015 года.

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«При корректировке проекта учтены требования беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения к центру и их удобного передвижения по зданию. Каждый день Центр ранней социальной реабилитации детей-инвалидов смогут посещать 66 детишек, а территориальный центр социального обслуживания пенсионеров будет принимать по 20 посетителей в день», подчеркнул Александр Спасибко.

Инспектируя работы по реставрации киевского велотрека, Александр Спасибко осмотрел покрытие сооружения, административное помещение, что станет школой велоспорта, а также кафе и ресторан.

«Велотрек будет отвечать всем современным требованиям к сооружениям такого класса и превратится в настоящий центр велосипедной культуры столицы. Работы уже на финальной стадии», добавил он.

«Сегодня мы посетили сразу несколько объектов строительства. Накануне Дня строителя хочу сказать всем слова благодарности за неустанный труд. Желаю строителям вдохновенным трудом и в дальнейшем развивать строительную отрасль нашей столицы, способствовать экономическому росту и процветанию Украины. Всем нам – успехов в нашей нелегкой, но важной и прекрасной профессии, и гордости за хорошо выполненную работу!», поблагодарил Александр Спасибко.

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