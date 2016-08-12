В Киеве на взятке задержали сотрудника Департамента уголовного розыска Нацполиции

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Эти деньги капитан полиции требовал и получил от гражданина за качественное выполнение своих служебных обязанностей по розыску ранее похищенного автомобиля.

Читайте такжеВ Киеве на взятке задержали патрульного полицейского

«Готовится сообщение о подозрении по ч.3 ст.368 УК Украины (принятие предложения, обещание или получение должностным лицом неправомерной выгоды) и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении от должности», - говорится в сообщении.