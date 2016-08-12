В Киеве на взятке задержали сотрудника Департамента уголовного розыска Нацполиции
15:18, 12 августа 2016Киев
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В Киеве во время получения неправомерной выгоды в размере 700 долларов задержали старшего оперуполномоченного по особо важным делам Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины.
Оперуполномоченного уголовного розыска задержали на взятке / Иллюстрация УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.
Эти деньги капитан полиции требовал и получил от гражданина за качественное выполнение своих служебных обязанностей по розыску ранее похищенного автомобиля.
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«Готовится сообщение о подозрении по ч.3 ст.368 УК Украины (принятие предложения, обещание или получение должностным лицом неправомерной выгоды) и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении от должности», - говорится в сообщении.
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