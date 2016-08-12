У Кличко заявили о необходимости завершить подготовку к новому учебному году вовремя

Об этом заявила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко во время совещания по вопросам подготовки учебных заведений столицы к началу 2016-2017 учебного года, сообщает пресс-служба КГГА.

«Киевский городской голова Виталий Кличко поставил задачу вовремя и на 100% подготовить учебные заведения столицы к новому учебному году. Именно поэтому сегодня мы в первую очередь акцентировали внимание на тех городских программах, которые должны быть завершены до начала учебного процесса», – заявила она.

По словам Старостенко, речь идет о капитальном ремонте пищеблоков с заменой оборудования, установка электронных тиров для преподавания предмета «Защита Отечества», установка и обслуживание кнопки тревожного оповещения для дошкольных учебных заведений, а также средств внешнего контроля видеонаблюдения, приобретение компьютерной техники, замене окон и подготовке учреждений к отопительному сезону.

«По результатам начатых проверок мы уже имеем четкое представление, какие из этих проектов требуют большего внимания или личного вмешательства. Тем не менее все работы продолжаются, чтобы маленькие киевляне смогли начать учебный процесс вовремя и в комфортных условиях», – добавила она.

Кроме текущего состояния подготовки города и отдельных районов к новому учебному году во время совещания был обсужден ход строительства новых школ и садиков, системы противопожарной безопасности в учебных заведениях города, а также проект по термомодернизации образовательных заведений Киева.

В мероприятии приняли участие руководители районных управлений образования, представители Департамента финансов, Департамента здравоохранения, Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры управления по вопросам чрезвычайных ситуаций, управления информационно-коммуникационных систем и защиты информации и другие.