У Кличко презентовали комплекс для взвешивания фур

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Илья Сагайдак во время инспекции первого стационарного габаритно-весового пункта на 15-м километре Житомирской трассы.

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Цель организации габаритно-весового пункта — контроль за въездом на столичные дороги тяжеловесного автомобильного транспорта, что особенно важно для сохранения дорожного покрытия в период повышения температурного режима.

«Весы организованы согласно постановлению Кабмина, которое предусматривает предельно допустимую норму веса транспортного средства до 40 тонн, а для дорог местного значения этот норматив еще ниже — 24 тонны. Поскольку неконтролируемый ежедневный поток тяжеловесного транспорта в Киев превышает норму, установление такого пункта сохранит состояние дорог и обеспечит безопасность участников дорожного движения», — отметил Илья Сагайдак.

Водителей крупногабаритного транспорта проинформировано о контроле и ограничения на подъезде к весовому пункта необходимыми знаками и дорожной разметкой. Новый габаритно-весовой пункт обеспечен соответствующим оборудованием — сертифицированными весами и помещением с необходимыми телекоммуникациями для работы диспетчеров.

«Городская власть направляет усилия на продолжение капитального ремонта столичных дорог. Внедрение пунктов габаритно-весового контроля обеспечит целостность и качество запланированных и отремонтированных в этом году дорожных объектов. Значительная интенсивность движения и избыточный вес грузового транспорта, особенно в сочетании с высокой температурой воздуха, приводит к значительному разрушению и деформаций асфальтобетонного покрытия», — сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Сергей Майзель.

Организовать подобные габаритно-весовые пункты планируется на семи основных направлениях въезда в город Киев.