Россиянку уличили в махинациях с недвижимостью на Подоле - СБУ

Об этом сообщает Служба безопасности Украины на своей странице в Facebook.

Как установили правоохранители, женщина осуществила на Подоле незаконную достройку в доме, который относится к архитектурному наследию. В нелегально построенном помещении начало функционировать развлекательное заведение.

«Для легализации прав на недвижимость злоумышленница вместе с сообщниками из Луганска использовали поддельные решения судов, которые находятся на временно оккупированных террористами территории. На основании этих фиктивных документов россиянка в Киеве зарегистрировала право собственности на достройку у так называемого "черного нотариуса", - говорится в сообщении.

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Сотрудники спецслужбы изъяли ряд поддельных документов в государственных и коммунальных учреждениях, где россиянка пыталась окончательно оформить сделку. По заключению независимых экспертов, сообщили в СБУ, из-за незаконного захвата земли и застройки община Киева потеряла почти 3 млн гривен.

В рамках открытого уголовного производства гражданке России объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.