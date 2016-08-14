В Киеве на вождении в нетрезвом виде попалась сотрудница патрульной полиции - СМИ (фото, видео)

В Киеве на Оболони за нарушение правил дорожного движения был остановлен автомобиль, за рулем которого была сотрудница патрульной полиции с явными признаками алкогольного опьянения. Об этом на странице в Facebook сообщает издание «Киев Оперативный».

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«Рано утром по ул.Героев Днепра 38 экипажем ‪#‎ПП0508 за нарушение ПДД был остановлен автомобиль ‎Daihatsu г.н. ‪AA8722ME. Девушка-водитель с явными признаками алкогольного опьянения отказывалась показывать документы и называть свои личные данные, ломала комедию и пыталась убедить патрульных, что за рулём была не она! Через некоторое время личность девушки всё же установили, но проходить тест на состояние алкогольного опьянения она категорически отказалась», - сказано в сообщении.

«По информации от источников в Управлении патрульной полиции, девушка является сотрудником патрульной полиции города Киева», - подчеркивает издание.

На нарушительницу составлен протокол по ст.130ч.1 ‪#‎КУпАП составление админ.материалов велось в присутствии Инспекции личного состава.