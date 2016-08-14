В Киеве Минюст запустил проект "Брак за сутки"

Как передает корреспондент УНИАН, во время презентации проекта в столице министр юстиции Павел Петренко расписал и поздравил три пары, которые победили во всеукраинском конкурсе «Брак за 24 часа».

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"Мы сегодня запустили пилотный проект уже в Киеве по проведению регистрации брака за сутки", - сказал Петренко.

Министр официально вручил документ-сервису «ГОТОВО!» свидетельство об аккредитации этого сервисного центра по предоставлению ему полномочий по проведению регистрации браков за сутки.

"Я хочу поблагодарить организаторов, которые создали такие очень хорошие условия для проведения регистрации брака для жителей города Киева и для любого украинца, который сюда приедет и получит такую услугу", - сказал Петренко.

"На самом деле, что касается нашего сервиса, как сказал один из самых выдающихся американских президентов, самой большой преградой для реализации любых планов на завтра есть сомнения сегодня, поэтому мы приняли решение, что надо отходить от тех советских бюрократических процедур, которые существовали в Украине в течение последних двадцати лет, когда украинские молодые пары должны были ждать по месяцу, а то и по несколько месяцев, чтобы зарегистрировать брак", - подчеркнул Петренко.