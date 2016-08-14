В Киеве отстранили от службы патрульную, которую поймали нетрезвой за рулем

Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Украины в Facebook.

Как отмечается в сообщении, инспекторы остановили автомобиль, который начал движение, пытаясь съехать с тротуара на улице Героев Днепра около 4 часов утра.

Читайте такжеВ Киеве на вождении в нетрезвом виде попалась сотрудница патрульной полиции - СМИ (фото, видео)

«После остановки автомобиля полицейские заметили, что девушка, которая сидела за рулем, пересела на пассажирское сидение. Ею оказалась сотрудница патрульной полиции, которая имела признаки алкогольного опьянения. От освидетельствования на состояние опьянения и подписания административных материалов девушка отказалась, но показала свое водительское удостоверение. На основании ч.1 ст. 130 Куоап, патрульные составили протокол за управление в состоянии опьянения», - говорится в сообщении.

Начато служебное расследование. Патрульную отстранили от службы. Решение по делу, по результатам составленных материалов, вынесет суд.