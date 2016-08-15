В КГГА заявили о начале работы антикризисного штаба по подготовке к зиме

В связи с этим, киевскими властями введен антикризисный режим подготовки к зиме. Антикризисный штаб будет собираться еженедельно для анализа ситуации и принятия оперативных решений.

«На днях мы уже провели первое заседание штаба, на котором наряду с системными вопросами, такими как проведение гидравлических испытаний теплосетей, принимались необходимые практические решения. Например, о выделении из материального резерва 250-ти килограммов электродов для ликвидации аварийных повреждений», – сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он отметил, что несмотря на беспрецедентно сложные условия, в которых приходится готовиться к зиме, киевская власть сделает все, чтобы вовремя начать отопительный сезон, а киевляне получили коммунальные услуги соответствующего качества.

Петр Пантелеев также отметил, что город, несмотря на заблокированные счета ПАО «Киевэнерго» найдет возможность выполнить программу установки приборов учета в домах.

«Приоритетом для нас является программа 100-процентного оснащения жилых домов теплосчетчиками. Уверен, что мы найдем пути для выполнения этой программы, чем снизим финансовую нагрузку на киевлян вследствие повышения тарифов на тепловую энергию», – отметил Петр Пантелеев.