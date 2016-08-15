В Киеве до 24 августа восстановят наружное освещение на Дарницком мосту - КГГА

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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Отмечается, что в 2014 году на Дарницком мосту было похищено 9 км магистрального кабеля питания. Уже два года этот мост – аварийно-опасный участок для участников дорожного движения. Поэтому крайне важно в ближайшее время восстановить освещение и создать безопасные условия движения для пешеходов и водителей, заявляют в КГГА.

Согласно сообщению, основные вопросы об объемах работ, текущие возможности электротехнических районов и вероятные трудности при выполнении работ были решены во время совещания, которое состоялось под председательством первого заместителя директора КП «Киевгорсвет» Владимира Круценка.

С целью предотвращения повторного хищения и повреждения кабеля во время проведения работ организовано круглосуточное дежурство Аварийно-диспетчерской службы КП «Киевгорсвет».