Для выплаты надбавок медикам в бюджете Киева дополнительно предусмотрены 150 млн грн – замглавы КГГА
Для выплаты надбавок медикам в городском бюджете дополнительно предусмотрено 150 миллионов гривен.
Об этом сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
Он пояснил, что это стало возможным благодаря изменениям, внесенным в бюджет столицы на 2016 год.
«Прежде всего, для повышения социального статуса медиков, дополнительно предусмотрено 150 млн грн на выплату надбавок работникам отрасли «здравоохранение», – рассказал Николай Поворозник.
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По его словам такую прибавку врачи будут получать при условии добросовестного отношения к работе.
«Да, возможно в каждом конкретном случае это будет небольшая сумма, но, по моему мнению, это первый шаг к более значимым изменениям. Очевидно, такая система поощрения врачей позволит повысить общий уровень медицинского обслуживания, уровень укомплектованности врачами и младшими медицинскими специалистами, повысить престиж и социальный статус столичных медработников», – подчеркнул он.