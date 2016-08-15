Для выплаты надбавок медикам в бюджете Киева дополнительно предусмотрены 150 млн грн – замглавы КГГА

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Он пояснил, что это стало возможным благодаря изменениям, внесенным в бюджет столицы на 2016 год.

«Прежде всего, для повышения социального статуса медиков, дополнительно предусмотрено 150 млн грн на выплату надбавок работникам отрасли «здравоохранение», – рассказал Николай Поворозник.

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По его словам такую прибавку врачи будут получать при условии добросовестного отношения к работе.

«Да, возможно в каждом конкретном случае это будет небольшая сумма, но, по моему мнению, это первый шаг к более значимым изменениям. Очевидно, такая система поощрения врачей позволит повысить общий уровень медицинского обслуживания, уровень укомплектованности врачами и младшими медицинскими специалистами, повысить престиж и социальный статус столичных медработников», – подчеркнул он.