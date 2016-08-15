В Киеве неизвестные ранили из огнестрельного оружия мужчину.

Как сообщили пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик на своей странице в Facebook, происшествие произошло на Харьковском шоссе в Дарницком районе.

Предварительно установлено, что неизвестные из автомобиля произвели несколько выстрелов в мужчину. В результате потерпевшего, 1987 года рождения, с огнестрельным ранением руки доставили в больницу. Ему оказывают медицинскую помощь, отметила Блищик.

Злоумышленники скрылись с места происшествия на автомобиле «Дэу».

На месте работала следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции.

Начато уголовное производство по ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса ("покушение на умышленное убийство").

«Полиция разыскивает злоумышленников. В ходе следствия будет установлено, из какого оружия стреляли, и мотивы совершения правонарушения», - добавила Блищик.