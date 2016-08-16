На Киевщине в Белой Церкви с ночи тушат пожар на рынке

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар на территории рынка на улице Куценко, 5в, возникла 16 августа в 02.03.

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В 04.50 подразделения ГСЧС локализовали пожар на площади 1 тыс. 500 м2. Жертв и пострадавших нет, говорится в сообщении.

«В результате пожара огнем уничтожено 2 магазина, частично административное здание. Спасены магазины, торговые здания и сооружения на территории рынка», - отметили в ГСЧС.

По состоянию на 7 утра открытого огня нет, подразделениями ГСЧС проводятся работы по окончательной ликвидации пожара. К тушению пожара привлечено 17 единиц техники и 80 человек.