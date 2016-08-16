Киевский фуникулер разрисовали вандалы (фото)

Об этом говорится в сообщении коммунального предприятия "Киевпастранс".

"Утром 16 августа сотрудники киевского фуникулера были возмущены актом вандализма - неизвестные изуродовали отремонтированный вагон фуникулера, а именно нанесли аэрозольную краску на заднюю часть правого вагона и входные двери подъемника. В результате инцидента поврежден эстетический вид пассажирского транспорта и нанесен ущерб государственному имуществу", - говорится в нем.

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Как отметил и.о. начальника фуникулера Ростислав Онищенко, в течение определенного времени будут проведены дополнительные малярные работы, в результате чего открытие фуникулера вынужденно переносится на несколько дней.

"Чтобы привести вагоны фуникулера в надлежащий эстетический вид, КП "Киевпастранс" понесет дополнительные финансовые затраты на краску и трудовой ресурс", - подытожил и.о. генерального директора предприятия Андрей Давидович.

Напомним, ежегодные регламентные ремонтные работы столичного подъемника должны были завершиться 18 августа.