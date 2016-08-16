Кличко требует принять закон, который позволит разблокировать счета теплоснабжающих предприятий

Об этом Киевской городской голова заявил в связи с ситуацией, которая сложилась с блокированием счетов предприятий, сообщает пресс-служба КГГА.

Кличко напомнил, что неоднократно заявлял и обращался к центральной власти: если не разблокируют счета предприятий теплокоммунэнерго, а это 104 предприятия по всей стране, мы рискуем, что города не подготовятся должным образом к отопительному сезону.

«Сегодня же ситуация складывается патовая – отопительный сезон может быть вообще сорван! Ибо закон, который бы позволил разблокировать счета компаний, ветирован», – подчеркнул Кличко.

Мэр Киева добавил, что «Киевэнерго» в связи с этим уже приостановило реализацию городской программы по установке домовых счетчиков тепла. Он напомнил, что счетчики позволили бы киевлянам контролировать фактически потребленную тепловую энергию и экономить более 30 процентов на оплате за нее. Кроме того, подчеркнул Кличко, под вопросом и запланированные ремонтные работы теплосетей в столице.

«Мало того, что у людей и так шок от новых тарифов, еще есть и большая вероятность того, что батареи зимой будут холодными», – подчеркнул мэр столицы. Он подчеркнул, что власть не должна допустить того, чтобы люди мерзли в собственных домах.

«Поэтому я еще раз обращаюсь к Президенту, к правительству разобраться в ситуации, которая сложилась. Введите в действие закон, который позволит разблокировать счета предприятий! Разберитесь, почему задержанные государственные субвенции теплокоммунэнерго, которые бы позволили предприятиям покрыть штрафы «Нафтогаза» за уже оплаченные долги, – подчеркнул Кличко. – Мы все понимаем важность соблюдения платежной дисциплины в энергетическом секторе. Но нужно взвешенно, комплексно и системно подходить к решению этого вопроса. Сегодня эта ситуация требует немедленного решения. Отопительный сезон не должен быть сорван!» – подчеркнул мэр Киева.