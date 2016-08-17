У Кличко внедрили горячую линию по вопросам энергосбережения

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

В частности, будут предоставляться консультации о городских программах энергосбережения и государственные программы кредитования на энергоэффективные мероприятия в жилище.

«В партнерстве с USAID в рамках проекта «Городская энергетическая реформа», мы создали телефонную линию для того, чтобы люди могли получить качественную консультацию по вопросам энергосбережения. Ведь много людей, которые собрались и решили выполнить термомодернизацию дома, установить тепловой пункт или заменить окна, нуждаются в информации об этих видах работ. На что обращать особое внимание при их выполнении? Какие существуют государственные программы помощи? Ответы на эти вопросы киевляне смогут услышать, позвонив на горячую линию», – объясняет заместитель председателя КГГА.

Линия будет работать с 9:00 до 18:00 по номеру: 0 800 21 06 11. Звонки – бесплатные.