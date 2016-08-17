В Киеве нашли здание с рекордным количеством рекламных вывесок (фото)

15:21, 17 августа 2016
Киев
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На здании торгового центра в Киеве насчитали 98 рекламных вывесок.

Фото УНІАН

Как сообщает корреспондент УНИАН, знаменитый торговый центр расположен на ул. Анны Ахматовой в Дарницком районе Киева.

Как сообщает УНИАН, в Киеве в начале августа завершились работы по демонтажу последнего мегаборду – справа за выездом с Русановской набережной на мост имени Патона.

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