В Киеве нашли здание с рекордным количеством рекламных вывесок (фото)

Как сообщает корреспондент УНИАН, знаменитый торговый центр расположен на ул. Анны Ахматовой в Дарницком районе Киева.

Как сообщает УНИАН, в Киеве в начале августа завершились работы по демонтажу последнего мегаборду – справа за выездом с Русановской набережной на мост имени Патона.