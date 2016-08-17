Кличко пригрозил увольнением главе Печерского района, если до 1 сентября не заработает детсад №720

Об этом Виталий Кличко заявил во время инспекции учебных заведений при участии глав районов Киева.

«Детсад готов на 90%. Родителей не интересуют ваши проблемы с «Киевводоканалом» или какие-то другие отговорки. 1 сентября детский сад должен быть открыт. Если вы не в состоянии освоить средства, которые на это выделены, провести необходимые работы, возникает вопрос: на своем ли вы месте?» – подчеркнул Виталий Кличко, обращаясь к главе района. Глава района пообещал сделать все, чтобы садик 1 сентября был открыт.

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После этого мэр и руководители районов посетили школу № 62 в Дарницком районе, где продолжаются ремонтные работы в части помещения для начальной школы. Поскольку Киевская инженерная гимназия, которая расположена поблизости, загружена на 150%, а школа № 62 – лишь на 50%, столичная власть приняла решение перевести младшие классы из гимназии в школы, сделав в ней ремонт.

Мэр осмотрел помещения и дал задание и.о. председателя Дарницкого района Василию Лозовому не только провести необходимые ремонтные работы внутри помещения, а также и покрасить фасад школы.

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«Школа выглядит обшарпанной. Мне говорят, зачем делать ремонт, если здесь в следующем году будут осуществлять теплосанацию, – отметил Виталий Кличко. – Ваш район – это ваше лицо. Внешне школа должна выглядеть так же хорошо, как и в помещении. Это небольшие средства – покрасить стены. Даю задание и.о. главы района привести внешний вид школы до должного уровня», – подчеркнул Киевский городской председатель.

Из бюджета Киева в 2016 году на подготовку к новому учебному году и осенне-зимнему периоду выделено 1,1 млрд грн, что вдвое больше по сравнению с 2015 годом.