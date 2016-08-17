Сотрудник санатория "Орлятко", превысивший полномочия при оказании медпомощи ребенку, уволен – КГГА

Как сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник, по результатам проверки, лицо, которое превысило функциональные обязанности при оказании медицинской помощи девочке в детском специализированном санатории «Орленок», уволено.

По его словам, специально созданной комиссией, в состав которой вошли представители Департамента здравоохранения, ТМО «Санаторного лечения» и Службы по делам детей и семьи КГГА, выявлен ряд нарушений и недостатков в организации лечебно-педагогического процесса.

Так, среди выводов комиссии указано, что медицинскими работниками имело место превышение функциональных обязанностей в части принятия решения относительно применения физического ограничения к ребенку и формальный подход к организации педагогического процесса в санатории.

«В отношении всех виновных в нарушениях и ситуации будут приняты меры дисциплинарного воздействия. Лицо, которое приняло решение о фиксировании ребенка к стулу полотенцем прямо в зале столовой, уже уволено», – подчеркнул заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Он заверил, что такие действия персонала санатория не соответствуют требованиям нормативно-правовых актов.

«Согласно приказу Министерства здравоохранения Украины от 24.03.2016 № 240 «Об утверждении правил применения физического ограничения и (или) изоляции при оказании психиатрической помощи лицам, которые страдают на психические расстройства, и форм первичной учетной документации» решение о применении физического ограничения принимает исключительно врач-психиатр. В данном случае данная норма была нарушена, что особенно недопустимо, когда речь идет об малолетнего ребенка», – отметил Николай Поворозник.

Также он отметил, что результаты проверки Комиссии будут переданы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.

Ранее в сети появилась информации, что в санатории "Орленок" 9-летнюю девочку со сложным характером и гиперактивностью персонал пытался успокоить, привязав к стулу за руки и ноги и обливая водой.