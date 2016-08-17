Крещатик сегодня вечером закроют для транспорта из-за репетиции военного парада ко Дню Независимости

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, улицу для проезда транспорта откроют в 00:30 18 августа.

При этом в пресс-службе столичного метрополитена добавили, что метро будет работать по обычному графику.

Читайте такжеНа военном параде ко Дню Независимости техники из зоны АТО не будет - Порошенко

Отметим, 24 августа в центре Киева пройдет военный парад к 25-й годовщине Независимости Украины.

В этом году в торжествах примут участие более 4 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, сотрудников Национальной полиции Украины, а также более 200 единиц военной техники.

При этом впервые в параде примут участие резервисты.