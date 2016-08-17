Крещатик сегодня вечером закроют для транспорта из-за репетиции военного парада ко Дню Независимости
17:23, 17 августа 2016Киев
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На главной улице столицы Крещатике сегодня с 23:00 в связи с репетицией военного парада к 25-й годовщине Независимости Украины будет закрыто движение транспорта.
Прошлогодний парад ко Дню Независимости на Крещатике / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, улицу для проезда транспорта откроют в 00:30 18 августа.
При этом в пресс-службе столичного метрополитена добавили, что метро будет работать по обычному графику.
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Отметим, 24 августа в центре Киева пройдет военный парад к 25-й годовщине Независимости Украины.
В этом году в торжествах примут участие более 4 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, сотрудников Национальной полиции Украины, а также более 200 единиц военной техники.
При этом впервые в параде примут участие резервисты.
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