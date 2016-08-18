Власти Киева обновят пищеблоки в школах и садиках столицы - замглавы КГГА

Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко в прямом эфире на телеканале «Киев».

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«Во время инспекции состояния готовности школ и садиков к учебному году мы привлекаем специалистов Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве для тщательной проверки пищеблоков. В целом из бюджета Киева на капитальные ремонты пищеблоков с заменой оборудования, закупку инвентаря и посуды выделено почти 50 млн грн», – рассказала в эфире Анна Старостенко.

Она добавила, что сейчас уже проведены все тендерные процедуры и заключены все соглашения с компаниями, которые будут поставлять продукты питания в детсады и школы. Поэтому родители могут быть спокойными – питание маленьких киевлян начнется с 1 сентября вовремя и будет качественным.