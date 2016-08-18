Власти Киева обновят пищеблоки в школах и садиках столицы - замглавы КГГА
В этом году городские власти выделили почти 50 миллионов гривен на капитальный ремонт пищеблоков в учебных заведениях города Киева. Кроме ремонта самих столовых, в школах и садиках Киева будет обновлено оборудование на кухнях и закуплен новый инвентарь.
Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко в прямом эфире на телеканале «Киев».
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«Во время инспекции состояния готовности школ и садиков к учебному году мы привлекаем специалистов Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве для тщательной проверки пищеблоков. В целом из бюджета Киева на капитальные ремонты пищеблоков с заменой оборудования, закупку инвентаря и посуды выделено почти 50 млн грн», – рассказала в эфире Анна Старостенко.
Она добавила, что сейчас уже проведены все тендерные процедуры и заключены все соглашения с компаниями, которые будут поставлять продукты питания в детсады и школы. Поэтому родители могут быть спокойными – питание маленьких киевлян начнется с 1 сентября вовремя и будет качественным.