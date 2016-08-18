В Киеве из-за репетиции парада ко Дню Независимости в пятницу перекроют ряд улиц

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«19 августа с 16.30 в столице будут действовать масштабные ограничения движения автотранспорта - будут перекрывать улицы по маршрутам следования колонн к месту проведения тренировок парада войск к 25-й годовщине Независимости Украины», - говорится в сообщении.

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Также на время действия ограничений в местах проведения мероприятий будут внесены изменения в работу городского пассажирского транспорта общего пользования.

Кроме того, руководство КГГА рекомендует всем субъектам хозяйственной деятельности, независимо от форм собственности, сократить рабочий день в пятницу, 19 августа.

Столичная власть просит водителей, киевлян и гостей столицы с пониманием отнестись к ситуации и учитывать информацию при планировании своих маршрутов.

В частности, движение транспорта будет ограничено:

- по маршруту следования 1-й колонны: с 17.30 до окончания тренировок: парк военной части А0222 – ул. Маршала Рыбалко – ул. Вячеслава Черновола – выезд на просп. Победы – ул. Старовокзальная – ул. Жилянская.

После тренировок: Владимирский спуск – ул. Петра Сагайдачного – ул. Межигорская – ул. Спасская – ул. Нижний Вал – ул. Глыбочицкая – ул. Вячеслава Черновола – ул. Маршала Рыбалко – парк военной части А0222.

- по маршруту следования 2-й колонны: с 16.30 до окончания тренировок будет ограничено движение по такому маршруту: аэродром Авиант-1 – ул. Академика Туполева – ул. Стеценко – ул. Даниила Щербаковского – просп. Победы.

После тренировок: Европейская площадь – Петровская аллея – Парковая дорога – Днепровская дорога – Днепровский спуск – Набережное шоссе – ул. Набережно-Крещатицкая – ул. Верхний Вал – ул. Нижни й Вал – ул. Глыбочицкая – ул. Вячеслава Черновола просп. Победы – ул. Академика Туполева – аэродром Авиант-1.

Также с 16.30 будет ограничено движение транспорта во время следования колонн к месту проведения тренировок по маршруту:

- 1-й колонны: вул. Жилянская (на участке от ул. Владимирской до ул. Большой Васильковской) – ул. Большая Васильковская – пл. Льва Толстого – Бессарабская площадь – Майдан Независимости – ул. Крещатик.

- 2-й колонны: вул. Жилянская (на участке от ул. Владимирской до вул. Большой Васильковской) – ул. Большая Васильковская – пл. Льва Толстого – Бессарабская площадь – Майдан Независимости – ул. Крещатик.