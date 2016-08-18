В Киеве открыли голосование за новые названия для проспекта Героев Сталинграда и улицы Московской

Соответствующие проекты решений Киевсовета обнародованы сегодня на официальной интернет-странице киевской власти в разделе «Обсуждение переименований улиц».

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Электронное голосование за предложенные новые названия продлится по 18 октября.

Также предлагается проголосовать за изменение названия улицы Петровского в Деснянском районе, чтобы в дальнейшем она носила имя Василия Щавинского.

Каждый из трех новых проектов содержит историческую справку о людях, в честь которых названо и предлагается назвать проспект и улицы.

Как сообщал УНИАН, 11 марта в КГГА проинформировали, что мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение о переименовании 79 улиц, переулков, бульваров и площадей столицы.

Переименование улиц столицы осуществляется во исполнение закона о декоммунизации.

В конце мая Кличко сообщил, что в Киеве в рамках декоммунизации осталось переименовать 10 улиц, а почти 150 улиц уже переименованы.

13 июля завершилось интернет-обсуждение переименование очередных 7 улиц города.

Одновременно началось голосование за переименование еще 12 улиц и бульваров столицы, среди которых, в частности Дружбы народов в Печерском районе, в котором предлагают название - бульвар Николая Михновского.

За соответствующие проекты по переименованию можно проголосовать до 5 сентября.

Также в списке есть бульвар Кольцова в Святошинском районе, который предлагается переименовать в бульвар Николая Руденко.

На обсуждение вынесены переименования, в частности в Соломенском районе: улицы Выборгской - в улицу семьи Бродских, улицы Александра Горовица - в улицу Василия Барки; - в Шевченковском районе: переулка Делегатского в переулок Федоровский, улицы Тропинина - в улицу Якубенковскую; в Печерском районе: переулок Михаила Рэута в переулок Памвы Берынды; в Голосеевском районе улицы Гайдара - в улицу Семьи Праховых; в Святошинском районе: улица генерала Наумова - в улицу Людмилы Фойи, улицы Семашко - в улицу Николая Павлушкова; в Оболонском районе: улице Маршала Тимошенко - в улицу Николая Кагарлицкого; в Днепровском районе: улицы Новороссийской - в улицу Опришковскую.