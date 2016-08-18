В этом году в Киеве отремонтируют 200 километров дорог - Кличко

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции ремонта дорожного покрытия.

Сначала мэр посетил площадь Тараса Шевченко, где выполнили текущий ремонт дорожного покрытия общей площадью более 6,3 тысяч квадратных метров.

«На этом участке были огромные ямы. Сейчас на площади Шевченко переложеный асфальт. Также планируем переложить трамвайные линии в ноль с асфальтом, – это будет удобно как для водителей, так и для жителей, ведь не будет шума, когда ездят трамваи», - отметил Виталий Кличко.

После этого мэр Киева посетил улицу Вадима Гетьмана, где продолжается капитальный ремонт путепровода Караваевы дачи до Шулявского путепровода. Длина улицы - 1,8 км, за несколько недель этот объект уже сдадут в эксплуатацию.

«Я прошу прощения за временные неудобства у водителей, здесь сейчас небольшая пробка, но уже очень скоро все будут довольны, передвигаясь по хорошим дорогам, которые отвечают европейским стандартам, - подчеркнул Виталий Кличко. – Мы поставили задачу «Киевавтодору», слаженно работаем и уже на многих улицах столицы киевляне могут увидеть результат. На дорогах, где не проводились ремонты десятки лет, сейчас – новый асфальт, на который «Киевавтодор» дает гарантию качества - минимум 5 лет», - отметил Киевский городской председатель.

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Мэр подчеркнул, что задача столичных властей - сделать Киев городом, в котором дороги будут европейского качества. И отметил, что в этом году в столице отремонтируют 52 дороги.

«Мы вложили беспрецедентную сумму на ремонт киевских дорог - 1,1 млрд грн. Мы работаем 24 часа в сутки. В этом году отремонтируем в Киеве более 200 км дорог. Это 14% от общего количества дорог. И это очень неплохой темп», – подчеркнул Виталий Кличко.