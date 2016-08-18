Начался демонтаж советских барельефов с фасада Украинского дома (фоторепортаж)

Директор Украинского дома Юрий Стельмащук рассказал изданию Cultprostir, что демонтаж проводят в соответствии с законом о декоммунизации. Он отметил, что этот барельеф будет сохранен, его передадут в музей тоталитаризма.

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"Учитывая то, что мы государственное предприятие, на местах барельефов будут государственные символы - желто-голубые флаги, покрытые фосфором и специальной краской, которые будут светиться в темноте", - добавил директор Украинского дома.

На барельефах Украинского дома изображены люди, образы которых символизируют пролетарский путь. В центре композиции раньше находился монумент Владимиру Ленину, которому и был посвящен музей раньше.