В Киеве задержали чиновника Госслужбы по вопросам АТО во время получения взятки

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. По данным ведомства, указанные средства государственный служащий вымогал и получил от коммерческой структуры за победу в конкурсных торгах по выполнению работ по психологической реабилитации пострадавших участников АТО.

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Служащего задержали «на горячем» во время получения денежных средств от посредника.

В ходе проведенных по месту жительства злоумышленников обысков правоохранители обнаружили и изъяли более 1 млн грн, оригиналы документов конкурсных торгов, печати и факсимиле, говорится в сообщении.

Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Посредник уже уведомлен о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса ("пособничество в получении неправомерной выгоды, совершенное по предварительному сговору, сопряженное с вымогательством").

В ближайшее время государственному служащему будет объявлено о подозрении, а также внесено ходатайство об избрании задержанным мер пресечения, подчеркнули в прокуратуре.

«Досудебное расследование, в ходе которого будут исследованы другие злоупотребления должностных лиц Госслужбы, которые привели к возможной растраты более 20 млн гривен, выделенных на реабилитацию ветеранов АТО, продолжается», - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 17 августа в Государственной аудиторской службе заявили, что Госслужба по делам ветеранов войны и участников АТО переплатила почти 20,5 млн грн за услуги по психологической реабилитации пострадавших бойцов.