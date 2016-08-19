В Киеве военные задержали псевдожурналиста, который проводил видеосъемку на режимном объекте

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

При себе задержанный имел поддельное удостоверение журналиста одного из телеканалов.

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«Караульный боец заметил вблизи поста подозрительного мужчину и вызвал тревожную группу, которая провела задержание правонарушителя. Мужчина пытался заснять контрольно-пропускной пункт и территорию Института ядерных исследований. После задержания он путался в показаниях относительно своего места работы, а впоследствии предъявил удостоверение журналиста, которое оказалось поддельным», - говорится в сообщении.

Сейчас задержанный вместе с изъятыми вещественными доказательствами передан в Голосеевское управление полиции Киева для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия.

Об инцидентесообщено в Службу безопасности Украины.