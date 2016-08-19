В КГГА рассказали, какие мероприятия планируются к годовщине независимости

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, соответствующее распоряжение подписал мэр Киева Виталий Кличко.

Программой предусмотрено проведение ряда государственных, общегородских и районных мероприятий. Кроме официальных торжеств, киевлян и гостей города ждет немало интересных и познавательных программ, концертов, выставок, фестивалей, соревнований и многое другое.

В частности, на 23-24 августа запланированы выступления артистов и музыкантов, выставки фотографий героев антитеррористической операции и патриотических hand-made работ на Софийской площади. Также состоятся песенные флеш-мобы на площадях и улицах Киева, финальный концерт детского хора Music Camp International на площади возле Софии Киевской, всеукраинский фестиваль-конкурс «Ты в сердце моем, Украина!» на сцене комплекса Певческое поле в Печерском ландшафтном парке.

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Кроме того, пройдут флеш-мобы и развлекательные мероприятия на Крещатике.

Вместе с тем культурно-массовые мероприятия, посвященные Дню государственного флага Украины и 25-й годовщине нзалежності Украины, пройдут в парках культуры и отдыха («Победа», Партизанской славы, Центральном парке, Гидропарке, Голосеевском парке им. Рыльского).

На 23-28 августа запланированы флеш-мобы «Больше, чем символ. Подпиши флаг для бойца». Интерактивные квесты и викторины.

В то же время КГГА напоминает, что 24 августа, кроме официальных церемоний возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому, памяти Героев Небесной Сотни на улице Институтской, возложений цветов в районах города к памятникам выдающимся деятелям украинского государства, пройдет парад войск по улице Крещатик и Майдану Независимости.

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В этот же день состоятся культурно-художественный проект «Праздник у фонтанов» (Русановский канал, напротив улицы Энтузиастов), национальный фестиваль «Мини Мисс Украина» (Софийская площадь), всеукраинский фестиваль кобзарей и бандуристов (Михайловская площадь), всеукраинская акция «Украина единая» (Контрактовая площадь и улица Крещатик, лестница возле здания КГГА), «Печерский вернисаж» (мастер-классы, флеш-мобы, выставки и конкурсы) (улица Ивана Мазепы на отрезке между станцией метро «Арсенальная» и гостиницей «Салют») и много других мероприятий.