Городские власти сэкономили значительные средства благодаря электронным закупкам – Плис

Об этом во время семинара «Предприниматели об опыте участия в Prozorro» сообщил первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис.

Читайте такжеВ Киеве демонтировали последний мегаборд

«Благодаря Prozorro за 2015-2016 года столица сэкономила на закупках 182,3 млн грн, то есть 13%. Всего было осуществлено закупок на 1 млрд 426 млн грн, из них электронных – 85,5%», – рассказал первый заместитель председателя КГГА.

По его словам, КГГА, ее структурные подразделения и районы чаще всего покупали продукты питания, офисную и медицинскую технику, стройматериалы и фармацевтическую продукцию.

«Спрос есть на все, и мы хотим, чтобы потребности местных заказчиков удовлетворяли местные производители», – подчеркнул Геннадий Плис.

Он напомнил, что впервыми систему ввели в Киеве, поэтому он является лидером в прозрачности собственной работы. В столице открытый бюджет, система «Киеваудит» и вся финансовая и структурная деятельность осуществляется публично.

«Мы не можем быть специалистами во всех сферах закупок, однако система позволяет максимально оптимизировать участие в торгах предпринимателям и отборе лучших предложений тем, кто покупает товары или услуги», – убежден первый заместитель председателя КГГА.