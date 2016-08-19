Киевский фуникулер завтра возобновит работу

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, режим работы фуникулера в рабочие, выходные и праздничные дни: с 7.00 до 22.00. С изменениями в работе столичного фуникулера можно ознакомиться на сайте КП «Киевпастранс» http://kpt.kiev.ua/

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Как напомнили в КГГА, восстановление работы подъемника должно было состояться 18 августа, но было перенесено в связи с повреждением вагона фуникулера вандалами 16 августа.

Как сообщал УНИАН, Киевский фуникулер закрыли на ремонт 18 июля.