Средства на подготовку к новому учебному году получили все учебные заведения столицы - Старостенко

Об этом заявила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко в ходе проверки готовности учебных заведений к новому учебному году в Днепровском и Деснянском районах, сообщает пресс-служба КГГА.

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«В этом году городская власть не обошла вниманием ни одного садика и школы, которые работают в городе Киеве. Сейчас происходят ремонты в 92 спортзалах учебных заведений города. Почти 50 миллионов гривен выделено на капитальный ремонт пищеблоков в школах и садиках. Еще 70 миллионов гривен город предоставил на замену новых современных окон», – сообщила заместитель председателя КГГА.

Анна Старостенко подчеркнула, что во время ведения таких масштабных ремонтных работ важной задачей является проконтролировать рациональное использование средств, качественное и своевременное выполнение работ.

«Для нас очень важно, чтобы родительская община и администрации учебных заведений помогали контролировать ход работ. Мы благодарны неравнодушным родителям Киева, которые сообщают о недостатках или недобросовестном выполнении ремонта в школах. И маршруты своих проверок учебных заведений мы составляем именно по результатам родительских обращений через социальные сети, горячую линию», – отметила Анна Старостенко.

Напомним, что в этом году киевская городская власть на подготовку учебных заведений к новому учебному 2016-2017 года и осенне-зимнего периода выделила 1,1 млрд грн. В целом за последние два года финансирование подготовки учебных заведений увеличилось более чем в пять раз.