В Киеве остановленный водитель бросил патрульным деньги и удрал, врезавшись в столб вместе с пассажирами (фото)

Как сообщает на своей странице в Facebook Патрульная полиция Украины, 20 августа около 6 часов утра на проспекте Бажана инспекторы остановили Range Rover и заметили признаки алкогольного опьянения у мужчины за рулем.

Мужчине предложили пройти проверку на алкотестере. Когда патрульный открыл дверь служебного автомобиля, водитель Range Rover бросил туда 2 купюры по 500 гривень. Патрульные предупредили мужчину, что его действия незаконны и он будет привлечен к ответственности.

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"Услышав это, он вскочил в свою машину и нажал на газ. Началось преследование. Беглец на огромной скорости ехал в направлении города Борисполь. На мгновение блюстители порядка потеряли автомобиль из поля зрения, а когда догнали, увидели разбитый автомобиль у рекламного столба на Харьковской площади", - сказано в сообщении.

В результате ДТП пострадали 4 человека — водитель и его пассажиры. Одну из пассажирок пришлось вырезать из поврежденного транспортного средства.

Водителем-нарушителем занимаются следователи.