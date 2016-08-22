В Шевченковском и Соломенском районах Киева реставрируют и реконструируют 6 парков.

Читайте такжеВ Киеве 22-24 августа будет частично ограничено движение транспорта по улице Гетьмана

Как сообщили УНИАН в горгосадминистрации, согласно подписанным распоряжениям, в столице реставрируют западную и восточную части парка «Нивки» и парк им. Пушкина в Шевченковском районе, а также реконструируют парк с бюветным комплексом на ул. Кадетский гай, парк на ул. Ивана Пулюя, парк «Орленок» на бульваре Ивана Лепсе, 9-Б, а также ландшафтный парк в Соломенском районе.

Указанные работы позволят улучшить благоустройство и создать современные зоны для отдыха жителей и гостей столицы.

Реконструкция и реставрация указанных объектов будет осуществляться за счет бюджетных средств, предусмотренных Программой экономического и социального развития г. Киева на 2016 год и последующие годы, и за привлеченные средства.

Заказчиком реставрации объектов определен КП «Киевский центр развития городской среды». Предприятие должно в установленном порядке определить генеральные проектную и подрядную строительные организации для проектирования и выполнения работ, обеспечить разработку и утверждение проектной документации.