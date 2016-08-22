Сегодня в Киеве снова перекроют движение на ряде улиц из-за репетиции парада

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, движение транспорта будет ограничено на следующих улицах:

по маршруту следования 1-й колонны: с 17:30 до окончания тренировок: парк воинской части А0222 - ул. Маршала Рыбалко - ул. Вячеслава Черновола - выезд на пр. Победы - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская.

После тренировок: Владимирский спуск - ул. Петра Сагайдачного - ул. Межигорская - ул. Спасская - ул. Нижний Вал - ул. Глыбочицкая - ул. Вячеслава Черновола - ул. Маршала Рыбалко - парк воинской части А0222.

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2-й колонны: с 16:30 до окончания тренировок будет ограничено движение по такому маршруту: аэродром Авиант-1 - ул. Академика Туполева - ул. Стеценко - ул. Данила Щербаковского - просп. Победы.

После тренировок: Европейская площадь - Петровская аллея - Парковая дорога - Днепровская дорога - Днепровский спуск - Набережное шоссе - ул. Набережно-Крещатицкая - ул. Верхний Вал - ул. Нижний Вал - ул. Глыбочицкая - ул. Вячеслава Черновола - пр. Победы - ул. Академика Туполева - аэродром Авиант-1.

Также с 16:30 будет ограничено движение транспорта во время прохождения колонн к месту проведения тренировок по маршруту:

1-й колонны: ул. Жилянская (на участке от ул. Владимирской до ул. Большой Васильковской) - ул. Большая Васильковская - пл. Льва Толстого - Бессарабская площадь - Майдан Независимости - ул. Крещатик.

2-й колонны: ул. Жилянская (на участке от ул. Владимирской до ул. Большой Васильковской) - ул. Большая Васильковская - пл. Льва Толстого - Бессарабская площадь - Майдан Независимости - ул. Крещатик.