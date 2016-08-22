Очередной транспортный коллапс: Киев парализует генеральная репетиция военного парада

В эти минуты уже начинают готовиться к перекрытию перекрестка улиц Ванды Василевской, Довнар-Запольского, Коперника и Рыбалка на Лукьяновке рядом с воинской частью, откуда техника будет двигаться к Крещатику, передает ТСН.

Дороги в центре столицы будут перекрывать после 16:00 и до окончания репетиции.

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Будут блокировать все улицы от Европейской до Бессарабской площади, от Крещатика - к Владимирской. После этого военная техника из центра будет ехать колоннами через Подол-Лукьяновку и проспект Победы.

Как известно, накануне в Киеве прошла репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины.

"Киевавтодор" заявил, что асфальтобетонное покрытие на участках улиц, где проходит военная техника, "массово разрушено".

В свою очередь в Министерстве обороны опровергли заявления о повреждении военной техникой автодорог в Киеве во время репетиции парада.