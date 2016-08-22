Кличко презентовал полностью обновленный проспект Победы после реконструкции

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время презентации полностью обновленной проезжей части проспекта Победы на участке от метро «Нивки» до Воздухофлотского путепровода, сообщает пресс-служба КГГА.

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«Завершение капитального ремонта проспекта Победы было запланировано на 2018 год. Мы взяли на себя обязательства, учитывая ужасное состояние такой важной транспортной магистрали, отыскать средства и закончить все необходимые работы в этом году. И с поставленной задачей справились, - подчеркнул Виталий Кличко. – Мы видим, что проезжая часть проспекта Победы открыта. Положено новое дорожное полотно в три слоя, общая толщина нового покрытия составляет 19 сантиметров. Гарантия - 5 лет. В этих непростых экономических условиях мы находим средства, чтобы Киев менялся. И каждый киевлянин может почувствовать эти изменения», -- отметил Киевский городской председатель.

В свою очередь руководитель «Киевавтодора» Александр Густєлєв отметил: важно, что работы по ремонту проезжей части завершены до начала сентября, ведь заканчивается период летних отпусков, начинается учебный год и количество автотранспорта на дорогах столицы значительно увеличится.

«Проект реконструкции проспекта Победы был утвержден в 2012 году, начат в 2013 году и должен был завершиться в 2018 году. Это участок дороги от въезда в город со стороны Житомира и до Воздухофлотского путепровода. За счет изменения подходов, труда круглосуточно и без выходных, мы смогли выполнить работы в 2016 году до конца лета», - отметил Александр Густєлєв.

Мэр Киева отметил, что столичная власть поставила перед собой задачу – в кратчайшие сроки отремонтировать максимальное количество дорог.

«Киев должен соответствовать европейским стандартам комфорта, один из которых – состояние дорог. В этом году 200 км дорог в столице будут отремонтированы», – подчеркнул Виталий Кличко.