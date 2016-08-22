Киев и Мехико налаживают сотрудничество в сфере здравоохранения

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник во время встречи с делегацией во главе с Министром здравоохранения г. Мехико Хосе Армандо Ауед Ортегой. На встрече были обсуждены возможности международного сотрудничества в области здравоохранения, образовательных программ и программ партнерства, обмена опытом.

Во время встречи украинская сторона презентовала программу «Врач в твой дом», которая получила высокую оценку в Гарвардской школе здравоохранения и была рекомендована для внедрения в Мексике и Латинской Америке.

Программой предусмотрено предоставление медицинской помощи социально незащищенным слоям населения. В первую очередь, это несовершеннолетние беременные, которые не находятся под перинатальным присмотром, дети, которые не находятся под педиатрическим наблюдением, больные не имеют возможности вызвать врача домой и пациенты, нуждающиеся в паллиативной помощи.

«Опыт Мехико интересный для городской власти, ведь в Киеве много людей которые нуждаются в такой помощи. Надеюсь на плодотворное сотрудничество и обмен наработками в подготовке соответствующей программы для столицы», – отметил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Также во время встречи Министр здравоохранения г. Мехико Хосе Армандо Ауед Ортега и исполняющий обязанности директора Департамента здравоохранения Дмитрий Турчак подписали меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере здравоохранения.

Заметим, программой пребывания делегации г. Мехико в Киеве предусмотрено посещение Перинатального центра Киевского городского роддома №7 и Центра по профилактике и борьбы со СПИД Киевской городской клинической больницы № 5.